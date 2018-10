Claire Foy kruipt in huid van Zweedse computernerd Lisbeth

Claire Foy (34) heeft haar beide handen nodig om het aantal neptattoos te tellen die op haar lichaam zijn aangebracht voor haar rol in The Girl in The Spider’s Web. De Engelse actrice komt tot acht. En ja hoor, ook de beroemde drakentatoeage zit erbij. Het zijn de lijfelijke kenmerken van Lisbeth Salander, de punkachtige computerhacker uit de Zweedse misdaadserie Millennium die nu door Foy wordt gespeeld.



,,Eigenlijk had Lisbeth negen stuks”, onthult Foy in de Berlijnse filmstudio Babelsberg, waar de misdaadfilm wordt opgenomen. ,,Maar de tattoo van het zwaantje in haar nek heeft zij laten verwijderen, omdat zij dan te gemakkelijk herkend zou worden. De rest zit onder haar kleding verborgen.”



Foy is de derde actrice die Lisbeth Salander speelt. Na Noomi Rapace in de oorspronkelijke Zweedse misdaadserie en Rooney Mara in de filmversie The Girl with the Dragon Tattoo mag zij nu gestalte geven aan de hyperintelligente Salander, die in de verfilming van het vierde Millenniumboek ook te maken krijgt met haar tweelingzus Camilla, gespeeld door Sylvia Hoeks, over wie Foy alleen in jubeltonen kan praten. ,,Ze is een van de beste tegenspeelsters die ik heb gehad. Misschien wel de nummer 1! En dat zeg ik niet omdat jij uit Nederland komt. Ze is zo perfect op haar rol voorbereid. Ik ben erg onder de indruk.’’