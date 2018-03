Claire Foy reageert op salarisophef The Crown

Eerder deze maand maakten de producenten van de Netflix-serie bekend dat Claire ondanks haar hoofdrol als koningin Elizabeth minder betaald had gekregen dan haar collega Matt Smith, die prins Philip speelde. Dit kwam volgens hen omdat Matt voor The Crown startte een bekendere naam was, vanwege zijn rol in Dr. Who. Critici zagen het echter als het zoveelste voorbeeld van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen in de entertainmentwereld die al langer onderwerp van gesprek zijn.

Raar

Claire reageerde niet inhoudelijk op de kwestie, maar wel op de ontstane ophef. Op de vraag of ze opkeek van het relletje, antwoordde de actrice: ,,Dat deed ik niet, omdat het een drama was met een vrouwelijke hoofdrol. Ik ben niet verbaasd dat mensen dat verhaal lazen en dachten: dat is wel een beetje raar." Claire heeft de commotie blijkbaar met haar collega besproken. ,,Ik weet dat Matt hier hetzelfde over denkt als ik: dat het heel gek is om het onderwerp te zijn van een discussie waar je niet om gevraagd hebt."

De producenten van The Crown hebben inmiddels beloofd dat in de komende seizoenen niemand meer zal verdienen dan 'The Queen'. Voor Claire en Matt heeft dat geen gevolgen; hun rollen worden in de komende reeks overgenomen door andere acteurs. Olivia Colman zal in seizoenen 3 en 4 de koningin spelen. Naar een vervanger voor Matt wordt nog gezocht.