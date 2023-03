Claude was vier maanden terug nog een hardwerkende student: ‘Absurd’

met video's Oud-schaat­ser Michel Mulder (37) te zien én te horen in The Passion dit jaar: ‘Een feestje om te doen’

We kennen hem natuurlijk vooral als schaatskampioen, maar in de afgelopen jaren liet Zwollenaar Michel Mulder (37) al geregeld zien dat hij ook beschikt over een gouden stem. Binnenkort is hij te zien én te horen in The Passion. ‘Dit soort uitstapjes zijn echt een feestje om te doen.’