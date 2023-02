Claudia de Breij annuleert theatertour: ‘Veel zin in, maar geen energie voor’

Het leek haar ‘zo’n goed idee’ om na haar Oudejaarsconference in februari en maart ‘lekker liedjes te zingen’ in het avondvullende programma Vasistas de liedjes. ‘Daar had ik veel zin in. En zin heb ik nog. Maar energie niet', schrijft De Breij. ‘Het kost me moeite het te erkennen (vooral aan mezelf) maar ik heb tijd en rust nodig. Zoals een boer het land soms braak moet laten liggen moet ik mijn hoofd even leeg laten. Om creatief te kunnen zijn moet je af en toe niets doen. Alles leeg laten. Dat heb ik onderschat omdat ik me zo goed voel en zo gelukkig ben op het podium. Nu voel ik dat ik even niet meer kan opladen.’