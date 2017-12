Claudia de Breij boos op SGP-Kamerlid

Gerri Eickhof ontbreekt bij Journaal vanwege operatie

20:30 NOS-verslaggever Gerri Eickhof (59) heeft een paar vrije dagen moeten opnemen om te herstellen van een heupoperatie. Vandaag werd hij geholpen in het Amsterdamse stadsziekenhuis OLVG. Eickhof is erg tevreden over het feit dat hij na de operatie al weer snel op de been is. ,,Vanavond op de been, morgen naar huis. Geweldig!'', jubelt hij op Twitter.