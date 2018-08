Claudia de Breij doet een 'Dotannetje' vanuit vliegtuig

video Gitarist Lévy Simon (23) is de kracht van powerhouse Glennis

11:47 Glennis Grace (40) en haar 17 jaar jongere vriend, gitarist Lévy Simon, keken vannacht in Cuba hand in hand naar haar tweede succesvolle optreden in America's Got Talent. De tortelduifjes zochten een etablissement in Havana op en volgden de show op haar mobiele telefoon. Heel relaxed, want intimi weten al enige tijd dat Glennis door is naar de liveshows.