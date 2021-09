Claudia de Breij schrijft boek over en met prinses Amalia

Er komt een boek over prinses Amalia, die op 7 december dit jaar 18 wordt en daarmee troongerechtigd is. Claudia de Breij sprak uitgebreid met de kroonprinses.

Voor het boek Amalia, dat half november verschijnt bij uitgeverij Pluim, sprak De Breij afgelopen zomer uitgebreid met de prinses. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zijn de gespreksonderwerpen onder meer Amalia’s schooltijd, haar liefde voor muziek en de betekenis van het koningschap en haar toekomstige rol nu.

De Prinses van Oranje, zoals de officiële titel van Amalia luidt, nam De Breij mee naar het Koninklijk Staldepartement bij paleis Noordeinde in Den Haag. Daar vertelde ze volgens de RVD over haar liefde voor paarden en de paardensport. ,,Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de prinses’’, meldt de RVD.

Met het boek voegt De Breij zich in een koninklijke poldertraditie. Het is een geste van de Oranjes aan de openbaarheid om de onderdanen kennis te laten maken met wie ooit hun vermoedelijke staatshoofd wordt.

Het zijn altijd aardige boekjes. Kleine monumentjes geboetseerd met eigen woorden van de oranjetelg van wie het lot ongeveer vast staat. Van wie de Nederlander toch wel meer wil weten. De keuze voor het blijvende boek spreekt vanzelf, een interview voor televisie is spannend doch vluchtig.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Prinses Amalia op haar paard Mojito. In het boek dat Claudia de Breij over de prinses schrijft, vertelt Amalia over haar liefde voor paarden en de paardensport. © RVD - Martijn Beekman

Schrijfster Hella Haasse was toch twintig jaar ouder toen zij met Beatrix een boekje maakte. Ze kwam in een superspannende periode aan het hof. Beatrix werd achttien in 1956, terwijl de paleisramen in hun sponningen trilden door de echtelijke ruzies van haar ouders koningin Juliana en prins Bernhard. Het was middenin de Greet Hofmanscrisis, waarover het boekje met geen woord rept.

,,Je wordt op de troon geboren, of je wilt of niet’’, schrijft Hella Haasse in Portret van een prinses. Het is vooral een beschrijvend document, het aantal citaten is op de vingers van één hand te tellen. Over de nieuwsgierigheid van het volk naar de Oranjes zegt Beatrix: ,,Ik begrijp niet wat de mensen in ons zien.’’

Beatrix komt erin naar voren als een vaderskind, wat in de hypergevoelige verhoudingen aan het hof binnen de paleismuren enige deining gaf.

Sympathie

Haasse accepteerde de opdracht omdat ze sympathie voelde voor Beatrix. Dat gevoel had in 1985 ook de gevreesde columniste van het weekblad Vrij Nederland Renate Rubinstein. Zij reisde medio jaren 80 af naar Wales om met Willem-Alexander te spreken. De prins volgde daar een opleiding aan het Atlantic College, net zoals Amalia’s zus prinses Alexia momenteel.

Het past in de tijdgeest dat Willem-Alexander in 1985 scheutiger is met citaten. De bekendste uitspraak van de prins was: ,,Ik vond mezelf niet lastig, mijn ouders vonden zichzelf niet lastig, maar elkaar vonden we wel lastig.’’

De kroonprins was het zat thuis, met zijn ambitieuze moeder die net koningin was en nauwelijks tijd had voor de drie zoons. Over haar taakopvatting zegt Willem-Alexander: ,,voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden, lezen, lezen, lezen’’. Zijn vader was bovendien depressief.

Een vierde publicatie dateert uit 1948, ,,Bij onze jonge koningin thuis’’ van Jan Waterink. Maar Juliana was de achttienjarige leeftijd met dit boekje allang gepasseerd.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.