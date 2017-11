Claudia scheurt enkelbanden, Doutzen kletsnat van het zweet

Sylvie blaast kusjes

Een rode, sexy jurk en een verleidelijke blik: Sylvie Meiss straalt op de rode loper in Berlijn. Ze is aanwezig voor de Place To B-awards en kon tijdens het maken van een foto het niet laten om een handkusje achterwege te laten.

💃🏼Last night in Berlin.... wearing a BILD red dress to the @placetob Awards #vintageversace #dress #glam @serenagoldenbaum @sylviedesigns #sponsor ❤️ @bild Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 26 Nov 2017 om 0:11 PST

Leeg zwembad voor Nicolette

Nicolette Kluijver is haar zondagochtend sportief begonnen. De RTL Boulevard-presentatrice besloot een paar baantjes te trekken en kwam ook nog eens tot de ontdekking dat ze het zwembad helemaal voor zichzelf had. Geluksvogel!

Zondagochtend 🏊🏼‍♀️#luckyme Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 26 Nov 2017 om 0:11 PST

Bobby leest boeken

Snoezig! Het dochtertje van Arie Boomsma is een echte boekenwurm. De kleine Bobby is op de grond neergeploft met een enorme hoeveelheid boeken om haar heen. Papa Boomsma schrijft erbij: ,,Op zondag lezen we nog meer dan anders. En we ruimen ook meer op. Poëzieplunderaar."

Op zondag lezen we nog meer dan anders. En we ruimen ook meer op. #poëzieplunderaar Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 26 Nov 2017 om 0:55 PST

Doutzen zweet zich rot

Met een laag uitgesneden pakje, waarin de druppels zweet over haar decolleté lopen is Doutzen vandaag vastgelegd. Het Friese topmodel dook de sportschool in voor een fotoshoot voor Vogue en dat leverde een kiekje op waar menig fan bij weg zwijmelt. 'Wow!' reageren meerdere volgers.

Hitting the gym like...... it’s not Sunday? 💪🏼😬🙈 📸 picture by @mariotestino for @voguemagazine Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 26 Nov 2017 om 1:16 PST

Carolien vindt oude sollicitatie

Tijdens het schoonmaken van je huis kom je wel eens de gekste dingen tegen. Carolien Karthaus-Spoor stuitte vanochtend op een sollicitatie voor GTST. Ze was toen 13 jaar oud en het leek haar erg leuk om auditie te doen. ,,Ook al is het maar voor een figurantenrol", schreef ze in haar brief. Schattig detail: ze vroeg ook om de handtekening en foto's van de cast, waar ze zelfs voor wilde betalen.

Kijk nou toch wat ik vind!! Be careful what you wish for... #fanbrief #gtst #17yearsago #cleaningday #konmari Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 26 Nov 2017 om 3:20 PST

Domper voor Claudia

Een flinke tegenvaller voor Claudia de Breij: ze heeft haar enkelbanden gescheurd. De cabaretière struikelde vlakbij een zebrapad en dacht in eerste instantie dat het wel meeviel. Tot ze vanmorgen wakker werd. ,,Vanochtend kon ik niet lopen, maar dat vond de dokter minder gek dan ik", schrijft ze bij een foto waarop ze haar gehavende lichaamsdeel toont.

Miljuschka's funday

Miljuschka Witzenhausen mag zich dan wel thuis voelen in de keuken, de brunette geniet ook van de natuur. Witzenhausen is vandaag met haar zoontje Rembrandt te vinden in - zo lijkt- een bos in 's-Hertogenbosch, waar ze geniet van 'mooie herfstdagen'.

Sunday=funday💕 Geniet van deze mooie herfstdag! Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschkaw) op 26 Nov 2017 om 4:31 PST

Fajah poseert voor het raam

Fajah doet het weer: poseren in pikante lingerie. Vandaag staat ze tegen een muur geleund terwijl ze naar buiten kijkt. Ze grijpt gelijk haar kans om nog even wat producten op haar webshop te promoten. Daar hebben haar fans weinig interesse in. 'Mooie billen!', reageert een mannelijke volger.