Clip bij pikante eerste single Manuel Broekman krijgt waarschuwing op YouTube

In het lied zingt hij op een disco-reggaetonbeat over spannende fantasieën. Niet alleen de tekst is pikant, ook de clip laat weinig aan de fantasie over: met barbiepoppen wordt een wilde nacht uitgebeeld. YouTube classificeert de video zelfs als mogelijk ongepast voor sommige gebruikers: pas na het wegklikken van een waarschuwing kan hij bekeken worden.

De clip en soms expliciete tekst moet niet te serieus worden genomen, benadrukt Manuel. ,,De vibe die we willen uitstralen en overbrengen met de clip is vooral visueel prikkelend. Het geheel wordt begeleid door expliciete teksten, maar die moeten niet verkeerd opgevat worden. En, heel belangrijk, onze muziek is een ode aan de vrouw.”

Comeback

De 33-jarige Broekman brak in 2010 door met de hitserie Feuten op BNN. Daarna was hij op tv te zien als presentator en verslaggever van het programma Spuiten en Slikken en later in films als Homies en Hartenstraat. Samen met collega-acteur Géza Weisz trad hij ook op als dj.



De laatste maanden was het stil rondom Broekman. Na het onverwachte overlijden van zijn vader nam hij wat tijd om tot zichzelf te komen. Met het muziekproject POEN maakt hij nu dus zijn comeback in de schijnwerpers.

