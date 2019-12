'Cloudhacker' BN’ers: Ik pikte naaktbeelden onder druk

Meer dan 400 kijkers dienen klacht in na comeback Pussycat Dolls: ‘Totaal ongepast!’

11:42 Voor het eerst in bijna tien jaar tijd hebben The Pussycat Dolls weer opgetreden. Afgelopen weekend maakte de populaire groep een comeback in de Britse tv-show The X Factor, maar zender ITV had ongetwijfeld een andere reactie van het publiek verwacht. Het Britse overheidsbedrijf Ofcom, dat waakt over media en televisie, heeft inmiddels al meer dan 400 kijkersklachten ontvangen over het optreden.