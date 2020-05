Coen Swijnenberg maakt voorzichtig comeback op de radio

In eerste instantie keert Coen Swijnenberg terug op zijn eigen online radiokanaal, dat te luisteren is via het audioplatform van Talpa: Juke. Daarop is muziek te horen die hij zelf heeft uitgekozen. ‘Én ik heb de mogelijkheid om vanuit huis een live programma te maken als ik daar zin in heb. Zo tof’, schrijft hij op Instragam. ‘Om maar meteen concreet te worden: morgenavond om 19.00 uur kruip ik voor het eerst sinds een half jaar weer voor een microfoon. Dat is eng en onwennig maar ik heb er zin in!’



Wanneer hij terugkeert bij de Coen & Sander show kan hij op dit moment nog niet zeggen. ‘Achter de schermen zijn de gesprekken met werk opgestart en zijn we voorzichtig plannen aan het maken.’ Wel schuift hij woensdag aan bij Sander Lantinga om een update te geven over zijn gezondheidstoestand.