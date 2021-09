Coldplay breidt samenwerking met BTS uit

Deze vrijdag lanceren Coldplay en BTS hun eerste gezamenlijk single My Universe en daar komen naar nu blijkt nog een aantal extra producties bij. Zondag brengen de groepen de documentaire Inside My Universe uit en volgende week maandag volgt er een extra, akoestische versie van de single My Universe. Ook is er een videoclip van de single aangekondigd, maar daarvoor ontbreekt een releasedatum. Over de inhoud van de documentaire is nog niets naar buiten gebracht.