‘Coldplay-zanger Chris Martin en Dua Lipa zoenend gespot’

Bejaard echtpaar geschrok­ken nadat Wesley Sneijder hun auto molesteer­de

29 juni Het was zondagnacht 04.00 uur toen een echtpaar aan de Balderikstraat in de Utrechtse wijk Zuilen wakker schrok. Buiten klonk kabaal. Vanuit hun slaapkamerraam zagen ze hoe een man op hun auto stond te feesten en even later door een politieteam werd ingerekend. Vier dagen later hoorden ze dat Wesley Sneijder deze autokruiper was geweest.„Bekende voetballer of niet, je blijft van iemand anders spullen af.”