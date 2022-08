Collega's beschuldigen Fred Savage van aanranding en intimidatie

In mei werd bekend dat de 46-jarige acteur, die als kind te zien was in de originele serie, als producent en regisseur moest vertrekken bij The Wonder Years. Disney gaf destijds als reden dat dit te maken had met “’beschuldigingen van wangedrag’, maar gaf verder geen toelichting. Kort daarna vertelden ingewijden aan The New York Post dat Savage naar aanleiding van de aantijgingen veel aan ‘zelfreflectie’ deed, weet dat hij ‘soms een eikel’ kan zijn en ‘ontzettend veel steun’ kreeg van vrienden en collega’s.