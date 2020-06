Comeback Ik weet er alles van goed voor 653.000 kijkers

Ik weet er alles van wist daarmee net geen top 10-notering te behalen. In de Dag Top 25 van SKO is de quiz terug te vinden op de elfde plek, vlak achter talkshow M waar 688.000 mensen naar keken.



Primetime was gisteren traditiegetrouw Chateau Meiland het best bekeken programma met ruim 1,3 miljoen kijkers. Alleen naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken meer mensen dan naar de kasteelperikelen van Martien Meiland en zijn familie (bijna 2 miljoen). De talkshow Op1 scoorde met 1,2 miljoen kijkers een derde plaats. De talkshow van Beau van Erven Dorens was goed voor 628.000 nieuwsgierigen.