Comedian versnippert 11.500 euro nadat Beckham ultimatum negeert

Lycett, een van de bekendste comedians van Engeland, kwam vorige week groot in het nieuws toen hij Beckham een ultimatum stelde in een video, inmiddels goed voor bijna 4 miljoen views op Twitter.

David Beckham is een icoon voor de lhbti-gemeenschap, stelde Lycett in de video. Hij was de eerste grote voetballer die fotoshoots deed voor homotijdschriften, sprak vaak over zijn homoseksuele fans en trouwde met een Spice Girl, Victoria. ,,Het meest homoseksuele wat je als mens kunt doen’’, grapte Lycett, zelf ook onderdeel van de gemeenschap.

Volledig scherm David Beckham. © Action Images via Reuters Daarna werd Lycett serieus. Hij stelde het onverteerbaar te vinden dat juist gayicoon Beckham een deal heeft getekend om het WK in Qatar te promoten, naar verluidt voor 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro). Hij noemde Qatar ‘een van de slechtste plekken ter wereld om homoseksueel te zijn’. ,,Het is daar illegaal, je kunt celstraf krijgen en, als je moslim bent, mogelijk de doodstraf.”

Volgens Beckham is voetbal iets waarmee je positieve verandering teweeg kunt brengen. Lycett wilde dat de superster die woorden zou omzetten in daden. In de video pakte de komiek een stapel biljetten - 1000 pond voor elk miljoen dat Beckham naar verluidt vangt - en beloofde het te schenken aan goede doelen die zich inzetten voor lhbti’ers in de voetballerij. Tenminste, als David de banden met de organisatie verbreekt.

Dat deed Beckham niet. Sterker nog: hij reageerde geen enkele keer op het ultimatum dat Lycett hem stelde. En dus voegde Lycett wél de daad bij het woord. Vanmiddag deelde hij de beelden, inmiddels goed voor ruim 350.000 views, waarop te zien was hoe hij - gehuld in een kleurrijke jas - 10.000 pond door een versnipperaar duwt.

Niet iedereen kan de actie van Lycett waarderen, blijkt uit de reacties. Zo menen meerdere mensen dat het een beter plan was geweest als Lycett het geld uiteindelijk aan een goed doel had gedoneerd. Daar sluiten andere personen zich bij aan: ‘Aan een lhbti-organisatie bijvoorbeeld.’

Iemand anders stelt weer dat het juist wél een goede zet van Lycett is. ‘Dit zal mensen aan het praten krijgen en daarom meer impact hebben dan een donatie van 10.000 pond.’

