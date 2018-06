Comedyserie Father Ted komt terug als musical

De comedyserie was tussen 1995 en 1998 te zien op het Britse Channel 4 en gaat over de avonturen van de Ierse priester Ted Crilly en zijn collega's Dougal McGuire en Jack Hackett. Die rollen werden vertolkt door Dermot Morgan, Ardal O'Hanlon en Frank Kelly. Zowel in 1995 als in 1998 werd Father Ted bekroont met een BAFTA voor Beste Comedy.



In de musical verlaat Father Ted het fictieve Craggy Island om paus te worden in het Vaticaan. Volgens schrijver Linehan gaat de musical over 'de minst gekwalificeerde man op aarde die paus wordt'.