Commentator Evert ten Napel zwaait af: ‘Mij zie je niet meer in het stadion’

Als bakkerszoon dreigde het scenario van jarenlang in alle vroegte sleuren en bikkelen voor de ovens in Klazienaveen. Maar Evert ten Napel wilde de IJssel over om het vak van voetbalcommentator te leren. Of hem dat is gelukt? Daarover blijken de meningen verdeeld na zijn 45 jaar langs de velden waarin hij duizenden duels - ‘ik weet echt niet hoeveel’ - voor zijn rekening nam. De een noemt hem een woordkunstenaar, de ander een belabberde verslaggever. Mag, vindt Ten Napel. ,,Ik heb zelf ook altijd kritiek op allerlei voetballers.’’ Hoe dan ook: hij loodste ons langs tal van historische voetbalmomenten zoals de halve finale winst op West-Duitsland in 1988: Het Volksparkstadion is van Oranje. Hij verrijkte ons collectieve jargon verder met uitspraken als: die dekselse Messi, wat een fopduik, goeie genade wat een pegel en vier keer is dan maar scheepsrecht (over Oranjes track record tegen WK-rivalen Brazilië). Hij deed dat eerst bij de NOS, later bij ESPN.