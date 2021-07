Commissariaat voor de Media doet toch onderzoek naar FvD-financiering Jort Kelder

Kelder bevestigde afgelopen week in zijn podcast dat hij in 2017 campagnefilmpjes voor Thierry Baudet mede financierde. De zaak kwam aan het licht omdat Baudet de NPO-presentator hiervoor bedankte in een andere podcast. De politicus noemde het ‘een groot geschenk’.

Lees ook Jort Kelder financierde campagnefilmpjes FVD, ontkent belangenverstrengeling

Kelder stelt dat hij een bevriende redacteur, die een carrièreswitch wilde maken, in aanloop naar de verkiezingen adviseerde om campagnefilmpjes voor politieke partijen te gaan maken. Hij legde daarop contact met Baudet om te vragen of zijn redacteur iets voor hem zou kunnen betekenen. Kelder was ervan overtuigd dat Baudets partij een goede keuze was ‘omdat er veel om te doen was’, maar heeft zich er daarna naar eigen zeggen niet meer mee bemoeid.

Ook bood Kelder aan het salaris van de redacteur te betalen. ,,Het enige wat ik heb gedaan: ‘ik geef jou die kans, ik betaal jouw salaris wel, ga maar kijken.’ Dat deed ik wel vaker natuurlijk met al mijn projecten met hem. ‘Stuur mij maar een rekening’’’, legt hij uit in de podcast.

Van belangenverstrengeling is geen sprake, aldus Kelder. Hij zegt ‘geen enkele financiële band met Forum voor Democratie te hebben. Sterker nog: als hij had gezegd dat hij eigenlijk de campagne van GroenLinks wilde volgen of die van de dierenpartij, dan had ik het ook prima gevonden. Dan had ik Marianne Thieme gebeld’.

Toch onderzoek

Kelder maakt voor de NPO diverse programma’s. Zo is hij presentator van Op1 en maakt hij voor AVROTROS het radioprogramma Kelder & Co. NPO en AVROTROS lieten gisteren weten geen enkele reden te zien om in te grijpen.

Ook het Commissariaat voor de Media liet weten geen reden te zien in de zaak te duiken. Nu komt de mediawaakhond daarop terug. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot zoveel ophef dat het Commissariaat deze zaak apart onder de loep gaat nemen. ‘Naar aanleiding van de berichtgeving over Jort Kelder die campagnefilmpjes van Forum voor Democratie zou hebben gefinancierd, is twijfel ontstaan over zijn onafhankelijkheid als journalist en zo ook over de onafhankelijkheid van de publieke omroep’, aldus een verklaring. Eerder kondigde de waakhond al een groot onderzoek aan naar mogelijke politieke beïnvloeding van (publieke) media.

WNL, de omroep waarvoor Kelder talkshow Op1 presenteert, is al twee dagen niet bereikbaar voor commentaar.

Vriend van Rutte

Kelder kwam al eerder onder vuur te liggen omdat hij zijn persoonlijke goede vriend, demissionair premier Mark Rutte, een uitzending lang te gast had in Kelder & Co. Deze uitzending was vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Het commissariaat beklemtoont dat publieke omroepen op grond van de Mediawet de vorm en inhoud van hun media-aanbod bepalen. De mediawaakhond moet erop toezien dat het media-aanbod tot stand komt zonder overheidsinvloeden.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: