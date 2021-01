‘Compleet unieke’ Dani (21) blaast Anouk weg: ‘Gebeurt niet snel’

The VoiceDe 21-jarige Dani van Velthoven heeft vanavond diepe indruk gemaakt op de coaches in The voice of Holland . Zelfs de altijd kritische en zuinige Anouk overlaadde de Purmerendse zanger joelend met complimenten. ,,Ik voelde het gelijk in mijn lichaam, dat gebeurt niet snel.’’

Een christelijk nummer, geschreven door een joodse man, deels gezongen in het Arabisch door een witte homo. Dani, de allerlaatste auditant in dit seizoen van The Voice, kwam met een missie. Hij had relaties met meerdere buitenlandse mannen en zag van dichtbij hoe zijn eerste vriend, een Syriër, problemen kreeg met zijn familie vanwege zijn geaardheid.

Het inspireerde hem om lhbti+’ers uit het Midden-Oosten en in soortgelijke situaties te helpen. In het dagelijks leven door ze bijvoorbeeld taalles te geven, bij de RTL 4-show door speciaal voor die mensen te zingen. Hij koos voor het lied Hallelujah, oorspronkelijk van Leonard Cohen. De eerste helft zong hij in het Engels, de tweede in het Arabisch.

Volledig scherm Dani in The Voice. © RTL

Het zorgde voor enige verwarring bij de coaches, die even dachten dat het Indiaas was. Maar dat maakte niet uit. Alle vier de stoelen draaiden voor de zanger, bij wie tranen van blijdschap in zijn ogen sprongen.

Leipe shit

Die moest hij wegvegen toen Ali B na het optreden vroeg wat hij in dagelijks leven doet. Dani vertelde namelijk dat hij een dansopleiding heeft gevolgd, waarna hij zijn zin niet eens af kon maken. Ali wilde een demonstratie en werd niet teleurgesteld: bijna slangenmensachtig vertoonde Dani zijn beweegkunsten. ,,Jij kan gewoon als je aan de ene kant niest, hoesten in je andere elleboog bro, dat is leipe shit’’, riep Ali verbijsterd.

Dat dansen wil Dani naast het zingen graag blijven doen. ,,Dat maakt jou uniek’’, concludeerde Jan Smit. ,,Ik heb dit nog nooit iemand zien doen op deze manier, met zo’n stem ook nog.’’

Quote We maken niet heel gauw mannen mee die het eigenlijk allemaal hebben Waylon

Herkennen uit duizenden

Het waren voorzichtige complimenten vergeleken bij de woorden van Waylon. ,,Voor mij ben je zo goed als af’’, begon hij. ,,Jouw stem heb ik nog niet eerder gehoord. Je hebt een compleet unieke stem. Die zou ik herkennen uit duizenden.’’ De coach besefte dat hij mogelijk een diamant voor zijn team kon winnen. ,,Ik wil me echt in dienst zetten van jou, want dit is te gek. We maken niet heel gauw mannen mee die het eigenlijk allemaal hebben.’’

En toen moest Anouk nog komen. De Haagse rockdiva staat bekend om haar vaak kritische commentaar en had eerder op de avond nog een meidengroep behoorlijk afgebrand met kritiek op hun zang, harmonieën en kleding. Maar op Dani had ze werkelijk niets aan te merken. ,,Fantástisch’’, riep ze uit, ongebruikelijk enthousiast. ,,Echt niet normaal! Ik werd zo blij van jouw stem.’’

De zangeres was geraakt. ,,Ik voelde het gelijk in mijn lichaam, dat gebeurt niet heel erg snel. (...) Het was soms zo klein en heel fragiel - ik denk dat het een beetje door de zenuwen kwam, dat je net te weinig lucht had - maar dat maakte het toch extra speciaal.’’ Eenmaal bezig hield ze niet op met de complimenten. ,,Je staat er goed bij, je hebt een hele mooie uitstraling. Het was hartstikke fijn om naar te kijken en luisteren.’’

Na zulk commentaar kon Dani bijna niet anders; hij koos voor Anouk. ,,Yes! Daar ben ik zo blij mee’’, reageerde ze. ,,Superbedankt, ik heb er heel veel zin in.’’

