Componist Efteling krijgt 198 euro per jaar voor muziek die miljoenen horen

Maarten Hartveldt is sinds 2006 verwikkeld in een slepende affaire met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Hij componeerde naar eigen zeggen in totaal elf nummers voor het attractiepark. ,,Die klonken dertien jaar lang overal in de Efteling. 40 procent van de muziek in de Efteling is mijn muziek”, zei Hartveldt eerder.



Hij kreeg alleen de 198 euro voor de muziek die klonk op het looppad van het parkeerterrein naar de ingang van het park. De rechtbank in Amsterdam wees zijn claim op een hogere vergoeding in 2018 af, waarop de componist in beroep ging.



Voor het geld doet hij het niet, stelde Hartveldt in een eerder interview met deze site. Hij verdiende reeds zijn sporen. Hij werd genomineerd voor een Grammy Award. In 1996 won hij een Edison Klassiek. ,,Ik hoef hier niet beter van te worden. Dat interesseert me niet”, zegt hij. ,,Het gaat er mij om dat mensen misbruikt worden in de creatieve industrie. Daar wil ik aandacht voor.”



Hartveldt snapt nog steeds niet waarom Buma/Stemra als belangenbehartiger niet goed uitzocht waar en wanneer zijn muziek te horen was. ,,Ik wil gewoon antwoord hebben op mijn vragen. Ik vind dat het niet klopt wat daar gebeurt. Het stinkt en ik krijg geen antwoord. Ik wil antwoord.”