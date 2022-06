Concert Rolling Stones in Arena op laatste moment afgelast, Mick Jagger test positief

Het nieuws over de zieke Jagger komt op het laatste moment. De mededeling werd rond 18 uur gedaan in het stadion. Veel fans waren al aanwezig in de Johan Cruijff ArenA of onderweg naar het stadion. ,,Het druppelde langzaam vol’’, vertelt bezoeker Rob Stout, die als een van de eerste fans het veld op liep. ,,Het was nog vrij rustig, er was nauwelijks muziek, toen liep er een man met een microfoon het podium op. ‘Ik heb geen leuk bericht’, zei hij. Het werd meteen stil. Toen zei hij dat Mick Jagger positief was getest op corona en dat het optreden niet door ging.”



De toeschouwers reageerden gelaten, merkte Stout: ,,Iedereen keek elkaar aan, maakt hij nou een grap? Maar toen herhaalde hij het nog eens en zei erbij dat de band het heel erg vond. Daarna liep iedereen maar naar de uitgang. Het was heel bizar, toen wij buiten kwamen, zagen we nog rijen mensen staan om binnen te komen. Geen idee of en hoe zij op de hoogte werden gebracht. Balen, maar het is niet anders. Nu maar hopen op een herkansing.”