Concerten Holland Zingt Hazes gaan volgende maand door

Volgens Albert Verlinde is het vrijwel zeker dat de zanger er niet bij kan zijn. Dat vertelde de musicalproducent gisteravond tijdens Shownieuws. André is sinds bekend werd dat hij rust neemt amper nog gezien in het openbaar. De geruchtenmolen draait overuren rondom de zanger, van wie onder meer gezegd wordt dat hij in de garage van zijn moeder woont en dat het uit zijn met zijn vriendin Sarah, met wie hij begin dit jaar een relatie kreeg. De stiefvader van Sarah verwees die geruchten echter naar het rijk der fabelen. ,,Met hun relatie is niets aan de hand”, zei hij in Privé.