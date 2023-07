Concerten Rammstein in Nederland op losse schroeven: juridische zaak over te harde muziek

De concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen gaan in het uiterste geval niet door. Stichting Natuurbeschermingswacht neemt juridische stappen, omdat de gemeente tot haar verbazing een eenmalige ontheffing heeft verleend voor het verhogen van het geluidsniveau naar 103 decibel. Schandelijk en gevaarlijk, zegt secretaris Geert Starre. ,,Door de opstelling van de luidsprekers zullen bezoekers zelfs mét oordoppen gehoorschade oplopen.”

Normaal gesproken mag het geluid in Groningen volgens het bestemmingsplan niet harder zijn dan 100 decibel, maar het college maakt een uitzondering, omdat Rammstein had gezegd dat ze anders naar een andere locatie zouden gaan. ,,Veel internationale acts, waaronder dus Rammstein, hebben voor hun show 103 decibel nodig. Veel andere steden hanteren ook deze norm. Bij het binnenhalen van topacts naar Groningen is grote concurrentie tussen grote locaties”, zei wethouder Manouska Molema over het besluit. ,,We hebben gekozen voor grootschalige evenementen in het Stadspark. Als je meer mensen op het veld hebt, horen daar andere geluidsnormen bij.”

Natuurbeschermingswacht, een stichting die vaker successen behaalt met soortgelijke procedures, vindt dit onbegrijpelijk. ,,In het gebied rondom het Stadspark zitten tientallen vogelsoorten. Die worden straks allemaal van hun plekje geknald”, vertelt Starre. Ook de bezoekers lopen groot risico. ,,We hebben er een deskundige naar laten kijken en die kwam met een verontrustende conclusie. Het geluid neemt niet met 3, maar met 13 decibel toe. Dat heeft te maken met de indeling van het gebied, en de manier waarop de luidsprekers straks staan opgesteld. Zelfs met oordoppen loopt iedereen daar straks acute gehoorschade op.” Starre verwacht dat er dinsdag of woensdag een zitting plaatsvindt.

Het is de Natuurbeschermingswacht eerder gelukt om evenementen niet door te laten gaan vanwege mogelijk overlast voor de omgeving. Dat kwam Starre op doodsbedreigingen te staan. In september vorig jaar won de stichting nog een grote rechtszaak tegen de provincie Drenthe over een biomassacentrale, die zonder een vergunning in bedrijf zou zijn. Zo laat de Natuurbeschermingswacht zich na 75 jaar ‘nog altijd niet uit het veld slaan’, zegt Starre.

Oordoppen mee!

Weerbureau Weeronline stelt dat inwoners van Groningen voornamelijk op donderdag last kunnen hebben van geluidsoverlast. Er staat dan een zuidwestenwind, wat ervoor kan zorgen dat het geluid vanuit het Stadspark in grote delen van de stad goed te horen is. Vrijdag draait de wind wat meer richting het zuidoosten, waardoor de muziek minder goed hoorbaar is in grote delen van Groningen.

Het verhogen van de geluidsnorm moet voor Rammstein-bezoekers een extra aanleiding geven om oordoppen mee te nemen naar het terrein. Die oordoppen hadden bij hen echter al klaar moeten liggen, zegt Saskia Kloet van kenniscentrum Veiligheid NL. ,,Want ook bij een maximaal geluidsniveau van 100 decibel is het belangrijk om je oren te beschermen. Niet alleen de band produceert geluid, ook het in groten getale aanwezige publiek zal niet muisstil zijn. Op sommige momenten zal het geluidsniveau dus echt hoger zijn dan het maximaal toegestane.”

De eenmalige verhoging van de decibelnorm roept bij deskundigen veel vragen op. ,,Groningen zoekt de grens op en wakkert de discussie aan”, zegt de koninklijk onderscheiden audioloog Jan de Laat. Erik Roelofsen van Stichting Geluidshinder denkt vooral aan omwonenden. ,,Daar maakt 100 of 103 op het terrein echt wel verschil. Met extra maatregelen op het terrein zou je veel geluidreductie kunnen bereiken. Denk aan hogere geluidschermen en technische aanpassingen in de muziekinstallatie waar de bezoeker op het terrein niets van merkt, maar de omgeving wel.”

Audioloog Dyon Scheijen ziet de uitzonderingspositie van Rammstein vooral als een ‘mooie reclamestunt’. ,,Maar het is niet in lijn met waar wij op willen inzetten. Wel op bewustwording van de impact van gehoorklachten in het algemeen. Van gehoorverlies tot aan hyperacusis, tinnitus en overgevoeligheid externe geluiden tot gevolg.” Patiëntenorganisatie Hoormij vindt dat de gemeente zich schuldig maakt aan ‘grof’ beleid.

Gehoorschade

Artsen waarschuwden vorig jaar in een reeks verhalen in deze krant voor een toename van gehoorschade bij jongeren. Het leidde tot een landelijke rel. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) wil diverse maatregelen nemen om gehoorschade terug te dringen, maar vindt het te ver gaan om horecabazen en concertorganisatoren te verplichten iets aan het geluid te doen, maakte hij woensdag bekend. Wat Van Ooijen wel gaat doen? De verkoop van oordoppen stimuleren in horecazaken, het convenant uitbreiden met meerdere partners, gehoorschade bij kinderen structureler opsporen en de kwaliteit van koptelefoons extra laten toetsen door de NVWA.

De Gezondheidsraad adviseerde vorig najaar om een grens in te stellen van 100 decibel voor versterkte muziek, om gehoorschade bij jongeren te beperken. Er is nu geen wettelijk maximum, wel een vrijblijvende afspraak om niet boven de 103 decibel uit te komen. Een verschil van 3 decibel lijkt weinig, maar in de muziekwereld betekent dit een halvering van het geluid.

In de praktijk staat versterkte muziek volgens staatssecretaris Van Ooijen in de meeste gevallen al zachter dan die bovengrens. Een wettelijk maximum kan ‘leiden tot onwerkbare situaties’ vreest de bewindsman. Bijvoorbeeld door gejuich en applaus kan het geluid onbedoeld boven de grens uitkomen.

110.000 bezoekers

Op de twee concerten van Rammstein komen in totaal 110.000 mensen af. Het zijn de eerste shows van de Duitse groep op Nederlandse bodem sinds de beschuldigingen van seksueel wangedrag richting frontman Till Lindemann. Meerdere vrouwen zouden zijn gedrogeerd of zouden tegen hun wil seks hebben gehad.

De gemeente Groningen wil niet reageren op de juridische procedure van Natuurbeschermingswacht en verwijst door naar de rechtbank. Een woordvoerder bevestigt dat er een verzoekschrift binnen is gekomen. Nadere details worden spoedig verwacht. Ook vereniging Stadspark Natuurlijk gaf eerder aan bezwaar te maken, maar in welke vorm is nog onduidelijk.

Volledig scherm © EPA