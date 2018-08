Connie duwt historisch hek omver en André eert vader met jeansjack

Filmoutfit Whitney Houston uit The Bodyguard onder de hamer

Een van de meest iconische outfits die Whitney Houston heeft gedragen in de film The Bodyguard wordt geveild. Het metalen pakje dat de zangeres droeg tijdens een optreden in een club, als haar alterego Rachel Marron, gaat tenminste weg voor 8500 euro, zo meldt The Blast. De kleding is te zien in de videoclip van het nummer Queen Of The Night en op de filmposter van The Bodyguard.