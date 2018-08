Connie nog steeds smoorverliefd en Freek verrast door dorstige leeuwen

Oud-actrice en kalendermeisje Tatjana Simic heeft een busje ontdekt waarop een levensgroot, best stoer portret van haar is aangebracht.

Natuurlijk moest Johnny de Mol in Los Angeles even als engel poseren voor een muur in het Museum of Illusions.

Cabaretier Alex Klaasen poseerde in Lucca (Toscane) tegen een muurtje. Volgens Klaasen is het eindresultaat ietwat vreemd. Over het 'ontbrekende' stuk been: ,,Viel er ineens af. Best wel kut, jammer ook. Maar ook wel weer oké. Gelukkig kon ik er keihard om lachen.''