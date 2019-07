‘Connie Witteman leeft voorzichtiger na juwelenroof'

,,Ze heeft wat klappen moeten incasseren en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Die onbevangenheid die Connie altijd had, is ze gewoon kwijt", zegt Boumanjal. ,,Dat maakt dat ze haar leven er toch een beetje op heeft afgestemd. Ze is wat voorzichtiger."



De advocaat maakte ook bekend dat twee van de drie verdachten van de roof inmiddels op vrije voeten zijn. De broers Tarik en Yasin A. hebben hun straf, van respectievelijk een jaar en een half jaar, uitgezeten. Een derde verdachte zit nog vast. Illias L. kreeg in februari van de rechtbank in Amsterdam een celstraf van twee jaar opgelegd. Ook kende de rechtbank een schadevergoeding van 321.000 euro toe.



Bij de inbraak in de woning van Witteman en haar toenmalige partner Eugène van Dun werden onder meer juwelen, dure horloges, cashgeld en documenten met een waarde van naar schatting 2,8 miljoen euro meegenomen. Een deel van de juwelen is teruggevonden.