Constantijn Huygens-prijs voor schrijfster Marion Bloem

Schrijfster Marion Bloem krijgt de Constantijn Huygens-prijs van dit jaar (12.000 euro) voor haar romans, verhalen en gedichten. “Niet alleen het recente en monumentale Indo uit 2020, dat iedereen moet lezen die is geïnteresseerd in het thema identiteit, is persoonlijk, origineel, meeslepend en geschreven vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf het eerste boek geldt dit voor haar gehele oeuvre”, aldus de jury van de verantwoordelijke Jan Campert-Stichting.

Dominique De Groen heeft met haar bundel Slangen de Jan Campert-prijs 2022 (6000 euro) van de gelijknamige stichting in de wacht gesleept. ,,Dominique De Groen observeert als een havik”, concludeert de jury.

Donald Niedekker wordt voor zijn roman Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost beloond met de F. Bordewijk-prijs (ook 6000 euro). ,,Niedekker geeft het woord aan een dichtende zeevaarder wiens geest na eeuwen ontsnapt uit de smeltende permafrost. Het levert een zinderende ode op aan de taal en de geschiedenis, die tegelijkertijd geraffineerd een licht werpt op de tijd waarin wij leven”, becommentarieert het college.

Marjan Slob ontvangt de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs (eveneens 6000 euro) voor haar boek De lege hemel: over eenzaamheid. ,,De lege hemel is een krachtig pleidooi voor een beter begrip van wat eenzaamheid is: niet uitsluitend een negatieve gemoedstoestand, maar ook een diepmenselijk vermogen, een talent, ‘een biotoop van de creativiteit”, zo luidt de beoordeling.

De Jan Campert-Stichting werd in 1947 opgericht en is vernoemd naar de dichter Jan Campert, die lang in Den Haag woonde en het beroemde verzetsgedicht De achttien dooden schreef. De stichting wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De uitreiking van de prijzen heeft deze keer plaats op zondagmiddag 12 februari in theater aan het Spui in Den Haag.

