Contactverbod uitgevaardigd tegen Ricky Martin om vermeend huiselijk geweld

Volgens lokale media in Puerto Rico ligt er een beschuldiging van huiselijk geweld. De aanvrager zou zeven maanden met Martin hebben gedatet. Na de breuk, twee maanden geleden, zou de zanger een aantal malen ongevraagd op de stoep hebben gestaan van zijn of haar huis. Het vermeende slachtoffer zou vrezen om zijn of haar veiligheid.

Dat zou erop wijzen dat het in ieder geval niet gaat om Martins echtgenoot Jwan Yosef, met wie de zanger vijf jaar getrouwd is en vier kinderen heeft.

Een woordvoerder van Martin stelt tegenover Amerikaanse media dat de beschuldigingen die tot het contactverbod hebben geleid niet kloppen en verzonnen zijn. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat wanneer de echte feiten in deze zaak naar buiten komen, Martin volledig in het gelijk zal worden gesteld.”