Cora uit Boer Zoekt Vrouw: ‘Ik denk dat ik het te graag wilde’

,,Ik had eigenlijk de eerste dag dat ik binnenkwam al leuk contact met Koop”, zegt Cora in de video. ,,Nans had een lekkere appeltaart gemaakt en we hadden Koop een stukje beloofd. Dus ik dacht: kijk.” Maar dat ze ineens met appeltaart én interesse voor de deur stond, overviel hem. ,,Die wist ook niet wat hij eraan had”, lacht Cora. ,,Alles draait om Evert en ineens komt één van de vrouwen bij Koop langs en zegt: ‘Ik vind jou eigenlijk ook wel leuk.’”

Cora heeft Koop uitgelegd dat hij het niet zo moet zien dat ze ‘dan maar naar de volgende gaat’. Hij vond het toch wel leuk, vertelt ze in de video, en de twee wisselden nummers uit. Hoe dat is afgelopen? ,,Koop en ik hebben appcontact gehad”, zegt Cora. ,,Maar we hebben toch besloten om niet verder te gaan.”

De deelname aan Boer zoekt Vrouw heeft Cora naar eigen zeggen veel gebracht. Ze heeft geleerd om ‘niet zo onzeker te zijn’. ,,Natuurlijk is het een teleurstelling”, zegt ze over het feit dat het niets met Evert is geworden. ,,Ik ben een zorgzaam type en sta altijd klaar voor een ander. Altijd mezelf op de tweede plaats zetten. Nu durf ik toch wel te zeggen, wat ik nooit heb gedurfd, Cora mag er ook zijn. Dat kon ik een week geleden niet uit mijn strot krijgen, hoor.”