Cornald Maas en Edsilia Rombley presenteren songfestivalfeest

‘Prins Charles sprak meermaals met spil in omkoop­schan­daal’

19 september De Britse kroonprins Charles heeft in de afgelopen jaren meerdere ontmoetingen gehad met de man die de spil is in het vermeende omkoopschandaal rond zijn liefdadigheidsinstelling. Dat schrijft de gerenommeerde Britse krant The Sunday Times op basis van eigen onderzoek.