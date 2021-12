Cornald Maas ondanks prikken flink ziek: 'Toch in de klauwen van corona’

Maas zegt recentelijk zes (snel-)tests te hebben gedaan, die stuk voor stuk aangaven dat hij geen corona had. Toch blijkt Maas nu het virus te hebben. ‘Ondanks twee vaccinaties, ‘n booster (week geleden) en zes negatieve (snel-)tests in vijf dagen nu toch in de klauwen van corona - en hoe’, laat hij zijn volgers weten.



De presentator benadrukt dat het coronavirus niet simpelweg als een griepje voelt. ‘Tot niks in staat’, aldus Maas, die aan deze site laat weten erg voorzichtig te zijn geweest. ‘Het effect van de booster is er pas na twee weken, En tja, ook als je zorgvuldig alle voorschriften naleeft en je je steeds laat testen kan dit je dus overkomen. Waarbij ik denk: zonder vaccinaties etc. nóg zieker.’



Maas kan ondertussen op veel steun rekenen van zijn collega’s en vrienden. ‘Get well soon’, schrijft AD-columnist Heleen van Royen. Ook cabaretier Claudia de Breij en acteur Jacob Derwig wensen Maas veel sterkte.