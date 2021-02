Cornald Maas: ‘Sommige artiesten hebben door de uitzichtloosheid niets meer te vertellen’

Testfase Eindelijk onderzoek naar besmet­tings­ge­vaar volle zalen en stadions: zo gaat dat in zijn werk

30 januari De zalen zijn leeg, de entertainmentbranche staat op omvallen. Maar hoe onveilig is het nou eigenlijk om in een vol Ziggo Dome te staan? Niemand die data heeft. Deskundigen gaan het nu testen met publiek. In de hoop dat er in april, mei weer iets kan.