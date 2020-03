Coronacrisis dwingt sportzenders tot aanpassen programmering

Wat live televisie betreft handhaaft Ziggo Sport de talkshows Formule 1 Café en Rondo , maar dan zonder publiek. Peptalk op maandag vervalt. De zender komt met de nieuwsitems Premier League World, La Liga World en Inside Serie A over de buitenlandse voetbalcompetities, en wat autosport betreft The Inside Line. Het vult de blokken verder met diverse terugblikken (WK handbal, Formule 1), documentaires en sportfilms. ,,En we gaan de kijkers oproepen welke sportitems of wedstrijden zij graag willen terugzien”, aldus een woordvoerder van Ziggo Sport.

FOX Sports is daar al mee begonnen. ,,We zenden dagelijks om 14.30 uur - en in het weekend op de gebruikelijke eredivisietijdstippen - een ‘classic match’ uit. Memorabele voetbalwedstrijden waar iedere voetballiefhebber enthousiast van wordt. Afgelopen weekend was dat ontknoping van 2007. Daar kregen we veel positieve reacties”, aldus een woordvoerder.

Zaterdag om 18.30 uur staat Heerenveen – Heracles Almelo van 7 oktober 2007 (9-0, met 7 goals van Afonso Alves) op het programma, zondag 12.15 uur: Sparta- Excelsior van 16 mei 2010 (1-1, finale playoffs om promotie/degradatie) en 16.45 uur: FC Groningen – ADO Den Haag van 29 mei 2011 (5-1, ADO wint na strafschoppen, play-offs Europees voetbal). ,,De affiches van zaterdag kwart voor negen en zondag half drie kunnen de fans zelf bepalen door op donderdag en vrijdag te stemmen op hun favoriet via de social media kanalen.”

Highlightshows

,,Vooropgesteld: op dit moment is niets belangrijker dan de gezondheid van ons allemaal en het indammen van het virus. Wij blijven in deze periode 24 uur per dag uitzenden met programma’s zoals De Jaren van Perez, FOX Sports DOC’s, Bij Andy in de Auto, bijzondere ESPN-documentaires, highlightshows, doelpuntenoverzichten van Eredivisiehelden en de populaire reeks Tien Jaar Terug. Een van de hoogtepunten komende week is de Oscarwinnende ESPN documentaire over O.J. Simpson, ‘O.J.: Made in America’.”