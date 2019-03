Creepy! Nieuwe trailer derde seizoen Netflix-hit Stranger Things onthuld

Hoofdrollen in de populaire sciencefiction-horrorserie zijn er opnieuw voor Winona Ryder, David Harbor, Finn Wolfhard en Millie Bobby Brown (de raadselachtige Eleven). De streamingdienst onthulde de begindatum van het nieuwe seizoen al op 1 januari dit jaar met een zogenoemde teaser op YouTube. Dat filmpje speelt zich af op oudejaarsavond van 1984, op het punt van de jaarwisseling in New York. Zodra de klok twaalf uur aanwijst en het vuurwerk op Times Square losbarst, komt er een geheim gecodeerd bericht in beeld en valt het beeld scheef. Netflix heeft ook een nieuwe poster uitgebracht met daarop de cryptische tekst: One summer can change everything.