‘Crewleden gebruikten wapens met echte munitie uren voor dodelijke schietpartij op set van Rust’

De sheriff van Santa Fe gaf zondag de beëdigde verklaring vrij van Souza, die vrijdag aan agenten had verteld dat het wapen afging toen Baldwin aan het oefenen was om zijn pistool te trekken. Souza vertelde hen dat Baldwin op een bankje in een kerk zat en een ‘ cross draw’ oefende. Dat is een beweging waarbij de schutter met zijn rechterhand zijn wapen uit het holster aan de linkerkant van het lichaam trekt, of omgekeerd.

Volgens Souza hadden drie mensen de vuurwapens voor de opnames gehanteerd: de wapenbeheerder, de eerste regieassistent en tot slot de acteur. Regieassistent Dave Halls kwam eerder al in opspraak omdat hij ook op andere filmsets de veiligheidsprotocollen niet gevolgd zou hebben. Wapenbeheerder Hannah Gutierrez-Reed had nog maar net haar eerste productie als hoofd wapenbeheer afgewerkt. ,,Ik was er in het begin erg zenuwachtig over”, zei ze over haar werk op de set van de film The Old Way met Nicolas Cage in de hoofdrol. ,,Ik had de baan bijna niet aangenomen omdat ik niet zeker wist of ik er klaar voor was, maar uiteindelijk verliep alles heel vlot”, vertelde ze in een interview voor de podcast Voices of the West. Voor haar werk leert ze acteurs onder andere hoe ze een holster moeten dragen en hoe ze een wapen moeten richten en schieten.