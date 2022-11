‘Criminelen wilden op verjaardag Gordon een aanslag plegen op John van de Heuvel’

Black Pan­ther-vervolg­film levert 330 miljoen op in eerste weekend

De Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever heeft in het eerste weekend na de première van woensdag 180 miljoen dollar (173 miljoen euro) in Amerika opgebracht. Daarmee verbreekt de film het record van de hoogste opbrengst na een weekend voor een film die in de maand november in première is gegaan.

14 november