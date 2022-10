Crisis op het Eurovisie-podium: drie landen haken af voor Songfestival

Montenegro was juist afgelopen editie in Turijn weer teruggekeerd op het Songfestival. Maar dit weekend deelde omroep RTCG een statement. ‘Naast de aanzienlijke kosten van het inschrijfgeld en de kosten voor het verblijf in Groot-Brittannië, hadden we ook te maken met een gebrek aan interesse van sponsors.’ De omroepen van kleinere landen zoeken vaak naar sponsors om zo uit de kosten te komen. Ook Noord-Macedonië klaagt over de hogere kosten in zijn statement om niet mee te doen. ‘De beslissing om niet mee te doen aan het Songfestival is in het belang van de burgers, rekening houdend met de hogere kosten als gevolg van de energiecrisis en het verhoogde inschrijfgeld voor deelname aan het Eurovisie Songfestival. De kosten voor deelname was afgelopen editie 39.143 euro, en de verwachting is dat het volgend jaar hoger zal zijn.’

Bulgarije gooit deur dicht voor Songfestival

Waar Montenegro en Noord-Macedonië nadrukkelijk nog de deur openhouden voor een nieuwe deelname in de toekomst van het Songfestival, gooit Bulgarije die harder dicht. ‘Bulgarije zal niet deelnemen aan Eurovisie 2023 en hoogstwaarschijnlijk ook niet in de toekomstige edities. Na analyse is besloten dat dit programma niet langer interessant is voor de omroep’, zegt de verantwoordelijke omroep in een statement.



Opvallend is de keuze van Bulgarije omdat het land de afgelopen jaren uitgroeide tot een zekere finalist. Van 2016 tot 2021 werd elke keer de grote finale bereikt, met als hoogtepunt de tweede plek in 2017. Montenegro wist vrijwel nooit te scoren op het Songfestival. Een dertiende plek in 2015 is het grootste succes voor het land. Noord-Macedonië wist in de afgelopen veertien jaar maar twee keer de finale te halen. De zevende plek in Israël in 2019 was hun topscore.



Naast het afhaken van de drie landen is het ook nog onzeker of Moldavië, Armenië en Tsjechië aan het festival in Liverpool mee zullen doen. De afgelopen jaren verdwenen Hongarije, Rusland en Belarus al van het Eurovisie-podium. De editie van 2023 lijkt het minst bezette festival sinds 2014 te worden.