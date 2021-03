‘Crisisoverleg binnen paleis na interview Harry en Meghan’

Via telefoon en videoverbindingen zou onder meer koningin Elizabeth met haar zoon prins Charles en kleinzoon prins William hebben gepraat. Geen enkel medium kreeg echter een officiële reactie vanuit het paleis. Royaltyverslaggever Richard Palmer van de Daily Express twitterde eerder gisteren dat iedereen die geautoriseerd is om met de media te praten zijn of haar telefoon heeft uitgezet.

Meghan zei tijdens het interview onder meer dat er tijdens haar zwangerschap in het paleis ‘zorgen om en gesprekken over’ de huidskleur van de baby waren. Ook sprak ze over suïcidale gedachten, beweerde ze dat haar schoonzus Catherine haar aan het huilen had gemaakt en vertelde ze over het ‘verraad’ van haar vader Thomas. Thomas Markle raakte na de bruiloft tussen Harry en Meghan vervreemd met het koppel vanwege zijn contact met de Britse pers. Volgens presentator Piers Morgan doet hij dinsdag zijn verhaal in Good Morning Britain.

Nieuw-Zeeland

Intussen is onwaarschijnlijk dat Nieuw-Zeeland het Britse koningshuis de rug toekeert en een republiek wordt. Dat heeft premier Jacinda Ardern gezegd in een reactie op het veelbesproken interview. Nieuw-Zeeland is een voormalige Britse kolonie maar is wel onderdeel van de Gemenebest. Koningin Elizabeth is nog altijd staatshoofd.

,,Ik heb het al eerder gezegd en ik heb niet het idee dat Nieuw-Zeelanders significante veranderingen willen, en ik verwacht ook niet dat dat snel zal veranderen”, zei Ardern, die niet inhoudelijk op het interview wilde reageren. ,,Het gaat hier om hun persoonlijke leven en hun eigen beslissingen en ik denk niet dat iemand anders daar commentaar op hoeft te leveren.”

Ardern ontmoette prins Harry en Meghan toen het paar in 2018 door Nieuw-Zeeland toerde.

Witte Huis prijst moed

Het Witte Huis prijst de moed van prins Harry en echtgenote Meghan om zo open over geestelijke gezondheidsproblemen te praten. Het vergt moed voor iedereen ‘die naar voren treedt en spreekt over zijn eigen worsteling met geestelijke gezondheid en zijn persoonlijke verhaal vertelt’, aldus de zegsvrouw.

Het interview van Oprah met Harry en Meghan trok ongeveer 17,1 miljoen kijkers in de Verenigde Staten, meldt de Amerikaanse omroep CBS die het gesprek zondagavond uitzond. Het geldt daarmee als een van de grootste tv-evenementen in ruim een jaar. Alleen de sportwedstrijd Super Bowl (rond 100 miljoen kijkers) en de uitreiking van de Oscar-filmprijzen (23,6 miljoen kijkers) in februari 2020 deden het beter.

Vanavond is het gesprek ook in Nederland te zien, op Net5 om 20.30 uur.

Meghan Markle over de gesprekken die er waren over de huidskleur van baby Archie: