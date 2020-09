Daar komt de bruid: zwangere Samantha de Jong gaat trouwen

Alle nummers op nieuwe album Bruce Spring­steen gemaakt met gitaar van fan

21 september Een fan van Bruce Springsteen zal flink met zijn oren klapperen na een onthulling van de Amerikaanse zanger in Rolling Stone. Bij een optreden van The Boss op Broadway gaf hij hem een akoestische gitaar. In een gesprek met het muziekblad vertelt Bruce dat alle nummers van zijn nieuwe album Letter to You van die gitaar afkomstig zijn.