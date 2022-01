Daar stond Viola Holt als als een verwarde toverkol mede-wappies toe te roepen

Zag ik het nou goed, in het Journaal? Was dat nou… nee niet… of toch wel... Viola Holt? Op het podium bij Forum voor Democratie? Om als opperwappie de troepen toe te spreken tijdens de coronademonstratie in Amsterdam, met de gedenkwaardige woorden dat ze haar immuunsysteem een enorme boost(er) had gegeven door met zoveel mogelijk andere mensen te knuffelen?



Ik moest er toch even van bijkomen. Want ze vallen wel hard momenteel, al die hedendaagse sterren en sterretjes van weleer. Stuk voor stuk mensen die er iets te veel in zijn gaan geloven dat zij het centrum van het heelal zijn en daardoor gekke dingen gaan doen. Voorbeelden te over, maar laat ik me hier beperken tot de categorie die er duidelijk niet tegen kan dat zoiets kleins als een virus hen in alles belemmert. Of, in het geval van Viola, corona juist zien als een geschenk dat opnieuw naar de spotlights voert. Iets dat met schilderen, een cursus reiki en samen met Bonnie St. Claire de Gooische feestjes afschuimen helaas niet lukte afgelopen jaren.



Waar ik nog niet over uit ben: is het het spike-eiwit dat heeft huisgehouden in haar brein? Of is het een uiting van de Henny Huisman-ziekte: er maar niet aan kunnen wennen dat het applaus is gestopt en daarom elke kans op aandacht aangrijpen, zelfs als het betekent dat je moet heulen met volksmenners als Willem Engel en Thierry Baudet?