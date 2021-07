DaBaby vindt reactie na homefobe uitspraken zwaar overdreven

De muzikant vroeg zondag tijdens zijn optreden in Miami alle aanwezigen om het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen behalve homo’s ‘die seks hebben in parkeergarages’ of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv ‘binnen twee of drie weken sterven’.

In een opvolgende tweet verontschuldigt hij zich dinsdag wel deels. ,,Iedereen die is getroffen door hiv/aids, jullie hebben het recht om boos op me te zijn want wat ik zei was ongevoelig ook al was het niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Dus mijn excuses daarvoor.”

De lhbtq-gemeenschap is hij echter niets verschuldigd, twittert DaBaby. ,,Ik val jullie helemaal niet aan, doe wat je wil. Jullie zaken zijn jullie zaken.” De rapper lijkt ook nog even uit te halen naar Boohoo, een kledingbedrijf waar hij mee samenwerkt dat publiekelijk afstand nam van zijn woorden. ,,Aan elk merk, zender of artiest die wil profiteren van de invloed die zwarte rappers hebben op de cultuur, zonder die te willen begrijpen: hou je geld volgende keer maar.”