Daenerys en Jon Snow schitteren in Dolce & Gabbana-campagne

Ondanks het feit dat Daenerys (Emilia Clarke) de tante van Jon Snow (Kit Harington) blijkt te zijn, duikt het duo in de voorlopig laatste aflevering van de serie met elkaar het bed in. Verstokte GoT-fans insinueren dat de twee ook in het echte leven een relatie hebben, maar dat lijkt voorlopig gewoon een fan-theorie. Commotie genoeg in ieder geval. Geen vreemde beslissing dus van modehuis Dolce & Gabbana om nu een parfumcampagne met de twee in de hoofdrol te lanceren.