Dag keurige outfits, hallo hippe tienerkleding: prinsessen dragen rockjasjes en sneakers

Het is best spannend als er een leger van 17 miljoen kritische modekenners over je schouder meekijkt, en daarom snap ik ook goed waarom Amalia, Alexia en Ariane op Koningsdag gehuld gingen in keurige en klassieke kleding van Maje en Natan. Better safe than sorry, maar ik moet zeggen dat ik wel veel enthousiaster werd van de looks die we te zien kregen bij het Koningsdagconcert van The Streamers.