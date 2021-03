Dag na uitschakeling in The Voice staat Lucas ‘gewoon’ weer in broodjeszaak: ‘Ik kan altijd Anouk bellen’

Van Roekel (19) staat een dag na uitschakeling in The Voice al weer in de broodjeszaak van zijn zus, in het centrum van Veenendaal. Hij probeert zich af te sluiten wat er gisteravond in de halve finale van The Voice gebeurde. ,,Ik wil me er niet te veel mee bezig houden, of het wel of niet terecht is, dan ga ik mezelf opeten. Ik ben ook wel blij dat het achter de rug is, want het zijn heel hectische dagen. Ik merkte dat ik na de uitzendingen soms prikkelbaar was. Nu is het klaar. Ik heb bijna alles meegemaakt, elke show gehaald, behalve de laatste. Het is wat het is.”