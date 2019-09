Dan Aykroyd bevestigt rol in Ghostbusters 2020

In podcast The Joe Rogan Experience zei Aykroyd: ,,Ik zit niet meer zoveel in films. Maar we werken nu aan een nieuwe Ghostbusters, daar ben ik in te zien. Het zijn voornamelijk de originele acteurs, met wat jonge sterren erbij."



Ghostbusters, met naast Aykroyd ook onder meer Bill Murray en Sigourney Weaver in de gelederen, was een grote hit in 1984. Vijf jaar later volgde de sequel, en in 2016 kwam er een remake uit waarin Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Kristen Wiig en Leslie Jones op spoken jaagden.



Regie van de komende film is in handen van Jason Reitman. Zijn vader Ivan regisseerde in de jaren 80 de eerste twee delen uit de reeks. De nieuwe film is daar een vervolg op. Ghostbusters 2020 moet volgend jaar zomer in de bioscopen te zien zijn.