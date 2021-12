Dan Karaty is alcoholist: ‘Ik loog tegen mezelf, mijn vrienden en mijn familie’

Dan Karaty (45), bekend als jurylid van diverse dansprogramma’s, is jarenlang verslaafd geweest aan alcohol. ‘Ik loog tegen mezelf, mijn vrienden en mijn familie’, schrijft de Amerikaan vandaag op Instagram. ‘Ik ontweek hulp omdat ik te trots, beschaamd en bang was. Maar ik ben klaar met verstoppen.’

Hij begint zijn bericht met de standaardzin die vaak wordt gebruikt bij de Anonieme Alcoholisten: ‘Hi, mijn naam is Dan en ik ben een alcoholist.’

Mensen lijden vaak te lang helemaal alleen aan angsten of alcoholverslaving, schrijft hij. ‘Voor mij werd het leven ondoenlijk, tot ik mijn bodem bereikte. Ik heb eindelijk de hulp ingeschakeld die ik nodig had, voor mezelf en mijn familie. Ik leef inmiddels in het nu, neem het met de dag en ben dankbaar voor al mijn zegeningen.’

Karaty, een goede vriend van Chantal Janzen, deelt zijn verhaal deze maand ook in haar blad &C. ‘Uiteindelijk hoop ik dat ik iemand anders die hiermee worstelt kan helpen door zelf open te zijn over mijn proces.’

Ieder z’n strijd

Janzen, die veelvuldig met hem samenwerkte, ‘miste hem al een tijdje’ toen Dan haar onlangs ineens vroeg of ze even konden bellen. ‘Toen we elkaar die avond aan de telefoon spraken, geloofde ik bijna niet wat hij me vertelde, en waar hij tot voor kort verschrikkelijk mee worstelde’, schrijft ze op Instagram. ‘Dan? Die man die altijd blij, opgeruimd, fit, professioneel en zorgeloos leek en lacht?!’

De presentatrice bedankt haar vriend voor het vertrouwen. ‘Maar ik ben bovenal ontzettend trots op jou, op je wil, je doorzettingsvermogen, je durf en je liefde voor je gezin, en nu ook voor jezelf.’

Ze deelt een tekst die op Instagram vaker voorbijkomt en nu volgens haar toepasselijk is: everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. ‘Op z’n Nederlands: ieder huis heeft z’n kruis.’

