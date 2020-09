'Dan Karaty uit ziekenhuis ontslagen’

Aangiftes tegen Akwasi na opduiken oude Zwarte Piet-tweets, OM gaat ernaar kijken

8 september Een 56-jarige man uit Heerlen heeft aangifte gedaan tegen rapper Akwasi vanwege zijn oude tweets waarin hij dreigde Zwarte Piet te vermoorden en fantaseerde over het plegen van een aanslag tijdens de Sinterklaasintocht. Een tweede aangifte is onderweg, blijkt uit een mail van de politie, die in handen is van deze site. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat weten de aangiftes ‘vanzelfsprekend te bestuderen’. Minister Eric Wiebes vindt het begrijpelijk dat iemand aangifte doet. ,,Maar het oordeel laat ik over aan het OM.”