Dance Dance Dance keert voorlopig niet meer terug

Sinds haar overstap van RTL 4 naar SBS 6 vorig televisieseizoen was het wennen voor Wendy. Haar programma’s Flirty Dancing en We Want More scoorden matig en het duurde even voor ze haar draai had gevonden bij haar nieuwe tv-familie. ,,Ik heb RTL zeker gemist in het begin”, bekent ze in RTL Boulevard. ,,Dat was toch negen jaar lang een soort van mijn thuis. Maar ik kan dat nu wel los zien.” En met het succes van Wie van de 3? lijkt het tij bovendien definitief gekeerd. ,,Ik voel nu dat we eraan gaan komen”, aldus Wendy.