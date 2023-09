Dancefestival promoot volgens experts slikken van xtc, kabinet kritisch: ‘Dit is niet normaal’

smeerboelEen populair festival in Utrecht ‘promoot’ op sociale media het slikken van xtc-pillen. Dat moet stoppen, stellen verslavingsdeskundigen en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). De organisatie van het festival Smeerboel benadrukt dat het om een grap gaat en dat bezoekers niet worden gestimuleerd om xtc te gebruiken. ,,We vinden het belangrijk om onderwerpen aan te snijden waar in onze maatschappij een taboe op rust.”

Een pilletje ‘klappen’ terwijl je staat te dansen onder de zon. Of stiekem in een dixi-toilet een lijntje nemen zodat de beveiligers het niet zien. Hoewel een grote meerderheid van de Nederlanders het niet doet, komt het toch steeds vaker voor in het uitgaansleven en op festivals. ,,We moeten daar de ogen niet voor sluiten. Er heerst echt een taboe op dit onderwerp”, zegt een woordvoerder van Smeerboel, een van de bekendste dancefestivals die Utrecht rijk is.

Het festival probeert dat taboe op geheel eigen wijze te doorbreken. Op de eigen Instagram is een fictieve timetable (dagplanning) geplaatst waarin wordt voorspeld hoe de dag voor een deel van de bezoekers zal verlopen. Te weten: beginnen met een ‘halfje’ (ofwel een halve pil xtc), vervolgens meerdere biertjes naar achteren tikken om uiteindelijk aan het einde van de middag weer ‘bij te pakken’, oftewel: nog meer harddrugs slikken.

‘We zoeken de randjes op’

Onze communica­tie is over de top en we zoeken graag de randjes op Woordvoerder Smeerboel De organisatie brengt het overduidelijk als grap. ,,Onze communicatie is over de top en we zoeken graag de randjes op. We vinden het belangrijk om met een dikke knipoog belangrijke onderwerpen aan te snijden waar in onze maatschappij een taboe op heerst. Drugsgebruik is in de wereld van festivals en dancefeesten aan de orde van de dag, maar er wordt amper over gesproken.” Ook op Smeerboel gebruikers bezoekers drugs. ,,We weten dat het gebeurt en vinden het belangrijk om erover te praten. Soms doen we dat serieus, soms met een knipoog.”



Niet iedereen kan erom lachen. ,,Dat er actief middelengebruik op deze wijze wordt gepromoot is onverstandige communicatie”, zegt Laila Zaghdoudi van het Trimbos-instituut. ,,Het is niet serieus, kijkend naar voorlichting om de festivalganger gezond en veilig aan het festival deel te laten nemen. De organisatie heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een veilig en gezond event.”

‘Kwestie van smaak’

Floor van Bakkum, hoofd preventie bij experticecentrum Jellinek, noemt het vooral een kwestie van smaak. ,,Het is duidelijk met een knipoog gebracht. We zien al jaren dat festivals dit soort grappen uithalen. Het is creatieve vrijheid, maar mijn humor is het niet. Je werkt toch onbedoeld mee aan de normalisering van drugsgebruik. Nee, festivals zijn geen voorlichtingsorganisaties, maar ze hebben wel een zekere verantwoordelijkheid om voor een veilige omgeving te zorgen op hun terrein. Iedereen moet goed blijven nadenken wat de gezondheidsrisico’s zijn.”

Smeerboel ontkent dat de timetable bedoeld is als stimulans om jezelf op het event vol te gooien met drugs. ,,De gezondheid van de bezoeker is voor ons de hoogste prioriteit. Daarom verwijzen wij voor het festival altijd naar het platform Celebrate Safe en is Unity elk festival aanwezig om drugsvoorlichting te geven. We willen er alleen wel over blijven praten, anders stoppen we het in het verdomhoekje en doen we net alsof het niet bestaat. Juist dat kan gevaarlijk zijn.” Wel zegt de organisatie de feedback van de specialisten ter harte te nemen en hier in toekomstige communicatie rekening mee te houden.

Novadic-Kentron is er niet gerust op. ,,Dit soort grapjes en berichten zorgen ervoor dat drugs genormaliseerd wordt en mensen sneller geneigd zijn om drugs te gebruiken”, stelt preventiewerker Daniëlle Ketelaars. ,,Als veel bezoekers hierom kunnen lachen zullen mensen sneller denken dat xtc er nu eenmaal bij hoort. Drugsgebruik wordt min of meer indirect goedgekeurd, terwijl we weten dat een groot deel van de jongvolwassenen nooit harddrugs gebruikt. Dit soort beelden dragen dus niet bij aan de preventie van drugs.”

Als veel bezoekers hierom kunnen lachen zullen mensen sneller denken dat xtc er nu eenmaal bij hoort Daniëlle Ketelaars, preventiewerker bij Novadic-Kentron

Reactie kabinet

Ook in Den Haag kunnen ze niet lachen om de foto. ,,Drugsgebruik is niet normaal en past niet bij een gezonde leefstijl”, zegt staatssecretaris Van Ooijen. ,,Berichten zoals deze versterken het idee dat drugsgebruik normaal is, terwijl de overgrote meerderheid in Nederland niet gebruikt. Dat houden we graag zo.” Van Ooijen zegt de festivals en gemeenten op te roepen om bij de vergunningverlening ‘heldere afspraken te maken over de communicatie rondom drugsgebruik’. ,,We moeten niet doen alsof iedereen drugs gebruikt, maar we moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat de mensen die toch gebruiken hulp zoeken als het misgaat.”

Festivalgangers zijn de laatste jaren steeds meer geld kwijt aan tickets en consumptiemuntjes (soms ruim 4 euro voor bier). Drugs is een ‘goedkoop’ alternatief voor drank; een xtc-pil kost gemiddeld 5 euro. Daarom zei een op de vijf jonge festivalgangers van het EenVandaag Opiniepanel (meer) drugs te gebruiken. ,,Voor 20 euro heb je een xtc-pil en een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt”, aldus een van de festivalbezoekers in het onderzoek.

Ondanks de Instagram-post geeft het festival op zijn website zelf aan een zerotolerancebeleid te hanteren. ,,Ik ga ervan uit dat dat niet alleen voor de bühne is, maar daadwerkelijk wordt nageleefd komend weekend”, stelt Van Ooijen. De gemeente Utrecht sluit zich hierbij aan. ,,De Instagram-post is niet handig voor een festival waar een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs geldt. Wij gaan ervan uit dat de festivalorganisator hier gewoon zijn verantwoordelijkheid in neemt.”

Smeerboel belooft een strenge handhaving aan zowel de deur als op het terrein.

